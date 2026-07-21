Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido centro de Amazon

"Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.

Según el cuerpo militar de élite, el ataque contra las instalaciones de Amazon respondió al bombardeo estadounidense contra las instalaciones civiles y la central nuclear en construcción de Darkhovin, en la provincia suroccidental de Juzestán, ocurrido el domingo.

Ni Amazon ni las autoridades estadounidenses o bareiníes han reaccionado hasta el momento a las afirmaciones de la Guardia.

En un segundo comunicado, la Guardia Revolucionaria informó además de un ataque con misiles contra una base estadounidense en Jordania, donde aseguró haber destruido un sistema de radar de defensa antimisiles y un avión de combate F-15 que se encontraba en un refugio reforzado.

Teherán sostuvo que estas acciones forman parte de una campaña destinada a neutralizar los sistemas de defensa aérea estadounidenses y facilitar posteriores ataques con misiles y drones contra objetivos militares de Washington en Oriente Medio.

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"Esta región no es lugar para los invasores estadounidenses. El Ejército estadounidense debe abandonar nuestra región para evitar sufrir más bajas", añadió la fuerza militar iraní.

Las autoridades iraníes no aportaron pruebas que respaldaran los supuestos daños ni precisaron el número de misiles empleados en los ataques.

La ofensiva se produce después de que Estados Unidos completara la décima jornada consecutiva de bombardeos contra distintos puntos del territorio iraní.

Medios iraníes reportaron esta madrugada explosiones en varios puntos del país, incluidas la isla de Qeshm y las ciudades de Bandar Abás, Sirik, Bandar Lengeh, Chabahar, Konarak e Isfahán, sin ofrecer detalles sobre el alcance de los daños ni sobre las causas de las explosiones.