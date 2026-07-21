Israel mata a seis miembros de una familia, entre ellos cuatro niños, en la ciudad de Gaza

"Nuestros equipos recuperaron los cuerpos de cinco mártires (una madre, su hijo y sus tres hijas después de que un bombardeo israelí atacara la casa de la familia Al Masri, frente a la Cámara de Comercio de la calle Al Thalatini, sur de la ciudad de Gaza, hoy al alba", recoge un comunicado del servicio de emergencias de Defensa Civil del enclave, si bien Sanidad eleva a seis el total de víctimas.

El ministerio compartió con EFE el registro de fallecidos, en el cual figuran los seis miembros de la familia Al Masri: Firas (padre) y Salsabil (madre), ambos de 33 años; Amira, de 5; Salma, de 9; Ferial, de 11; y el único niño, Naim, de 12.

Según Defensa Civil, los equipos de bomberos tuvieron que trabajar para evitar que el aparatoso incendio desatado por el bombardeo se extendiera a las viviendas vecinas.

Consultado por esta agencia al respecto, el Ejército de Israel reconoció el bombardeo pero incidió en que tenía por objetivo a un miembro del grupo islamista palestino Hamás.

Es el segundo ataque en apenas días en el que las fuerzas armadas israelíes asesinan a una familia y causan una cifra muy elevada de menores de edad fallecidos.

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El sábado, el Ejército mató también a cinco miembros de la familia Nasman en otro ataque contra una vivienda en la capital gazatí. Entones, además de acabar con la vida del padre y la madre del hogar familiar, el ataqué asesinó a sus hija Awa, de ocho años, y a sus hijos Ibrahim y Yahya, de 15 y 17.

Este mismo martes, Israel ha publicado un comunicado asegurando que Adham Nasman, el padre de los menores, pertenecía a la brigada de Gaza de Hamás.

Al consultar a una portavoz del Ejército sobre la muerte de los tres menores de edad y su madre, esta aseguró que habían tomado "medidas de precaución" para evitar la muerte de civiles, como municiones de precisión.

Un día antes, el viernes, Israel bombardeó un cortejo fúnebre en el campamento de refugiados de Nuseirat, matando a siete personas. Tras asegurar estar investigando las "denuncias" de víctimas civiles en el ataque, el Ejército de Israel publicó un comunicado acusando a uno de los siete fallecidos de pertenecer a la Yihad Islámica.

Estos ataques siguen un patrón en el que Israel está aumentando la frecuencia y la letalidad de sus bombardeos en Gaza, habiendo hecho cada vez más común que las jornadas terminen con más de una decena de víctimas mortales, obviando el alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

Desde entonces Israel ha matado a más de 1.150 personas en Gaza, según Sanidad. La cifra total se dispara hasta casi 73.300 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en represalia por el ataque de las milicias gazatíes a su territorio, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251.