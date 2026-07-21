La Casa Blanca, descontenta con el nuevo ministro británico de Exteriores, según Telegraph

Las fuentes dicen que el nuevo jefe de la diplomacia va a convertirse en "un punto de fricción" en la llamada 'relación especial' que el Reino Unido ha tenido con Estados Unidos, debido sobre todo a sus posturas sobre el clima y la transición energética, al ser un partidario declarado de las energías renovables.

Según el diario, la administración del presidente estadounidense, Donald ,ya advirtió a Burnham en los días previos a su toma de posesión que el nombre de Miliband sería problemático.

Además de las discrepancias sobre la energía -algo que Donald Trump siempre subrayaba al referirse a la apuesta británica por las renovables-, los estadounidenses identifican a Miliband como uno de los que en el anterior gabinete de Keir Starmer se opuso con más vehemencia al uso de bases británicas por parte de la aviación estadounidense en su guerra contra Irán.

El 'Telegraph' habló además con el exasesor de Donald Trump Steve Bannon, ideólogo del movimiento MAGA y considerado muy influyente en el trumpismo, quien no se anduvo por las ramas al calificar el nombramiento de "el autoidentificado como socialista Ed Miliband como muy ofensivo para esa 'relación especial' (entre los dos países)".

Bannon confirmó que la Casa Blanca advirtió a Burnham contra Miliband, pero a este "le trajo sin cuidado y lo nombró de todas formas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ayer lunes, nada más comunicar los nombres de los 'pesos pesados' de su nuevo Gobierno, la primera llamada internacional que hizo Burnham fue a Donald Trump. La nota oficial da a entender un tono cordial: Burnham felicitó a Trump por la organización del mundial de fútbol y le invitó a visitar Manchester (ciudad donde fue alcalde 9 años).

Pero lo más importante fue cuando el británico le subrayó "su compromiso con la defensa y la seguridad" como una de las prioridades de su mandato, un mensaje que puede contentar a Trump, quien sistemáticamente critica a los europeos por descuidar su defensa y dejar que sea Estados Unidos quien garantice la seguridad del continente.

En cuanto al mismo Miliband, su primer mensaje ayer nada más conocerse su nombramiento como canciller incluyó algunas frases que muestran sus preocupaciones, muy distintas a las de Estados Unidos: "Trabajaremos con los demás para encarar la crisis climática, reforzar las alianzas por el desarrollo internacional y reformar las instituciones internacionales para que trabajen por todos los países, incluyendo a las gentes más pobres del mundo".