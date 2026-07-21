La Cedeao quiere aumentar su cooperación de seguridad con la Alianza de Estados del Sahel

"La Autoridad (de jefes de Estado y de Gobierno de la Cedeao) encarga al presidente de la Comisión (secretariado) que intensifique el diálogo con los países de la AES con vistas a establecer un mecanismo pragmático de cooperación en materia de seguridad", indicó el bloque en un comunicado.

Esto se basa en "el objetivo común de contener la propagación del terrorismo en África occidental", añadió el documento, difundido a última hora del lunes, tras la celebración el domingo en Sierra Leona de la 69ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la Cedeao.

Los líderes de la Cedeao subrayaron que "las negociaciones con Burkina Faso, Mali y Níger se llevarán a cabo exclusivamente como un bloque unificado" y afirmaron que "los Estados miembros deben abstenerse de alcanzar acuerdos bilaterales por separado que pongan en peligro la cohesión de la Cedeao".

Así, señalaron que "las relaciones en curso con los estados de la AES deben contribuir a salvaguardar la movilidad regional, los intercambios económicos y las relaciones entre los pueblos de toda África occidental".

La AES fue creada en septiembre de 2023 por Burkina Faso, Mali y Níger, tres países gobernados por juntas militares golpistas que, mediante esa alianza, establecieron un pacto de defensa común contra los grupos yihadistas, además de promover la cooperación económica.

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Los tres países iniciaron un proceso de distanciamiento de su exmetropoli, Francia, buscando otros aliados como Rusia, y se retiraron de varios organismos regionales e internacionales, como la propia Cedeao, de la que salieron formalmente en enero de 2025.