La economía de Ecuador creció un 1,6 % interanual en mayo, según el Banco Central

Según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEc), el sector servicios registró un crecimiento interanual de 2,4 % por el aumento de la generación eléctrica, la dinamización del crédito, el transporte, el alojamiento y la alimentación.

Por su parte, respecto a mayo de 2025, la manufactura creció un 5,4 %, favorecida por el incremento de las exportaciones de camarón procesado, la producción de cemento y la elaboración de derivados del petróleo.

En cambio, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca tuvieron una disminución interanual de 3,8 %, mientras que las actividades de minas y petróleo se contrajeron un 1,4 %.

El Banco Central atribuyó la caída del sector petrolero a una menor producción de crudo por problemas operativos y por el declive natural de campos maduros. También informó de una reducción de las exportaciones de cobre.

La actividad no petrolera creció un 1,8 %, mientras que el componente petrolero cayó un 2,1 %.

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El IMAEc es un indicador mensual que anticipa la evolución de la economía antes de la publicación de las cifras trimestrales del producto interior bruto (PIB).