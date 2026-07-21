La guerra en Irán y la tensión entre Pekín y Manila abren la reunión de Exterior de ASEAN

Los jefes de la diplomacia de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresaron hoy su "profunda preocupación" por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, antes de reunirse el miércoles en la mañana local con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El pronunciamiento llega tras varios días de fuego cruzado entre Washington y Teherán, incluidos ataques iraníes contra barcos de mercancías, que han vuelto a encender las alarmas del Sudeste Asiático.

"La conferencia con los socios de diálogo (entre ellos EE. UU.) brindará la oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos geopolíticos actuales y las formas de superarlos", adelantó Malasia en un comunicado donde pide mecanismos para afianzar "la seguridad energética y alimentaria regional".

La región, muy dependiente de las importaciones de combustible procedentes del Golfo Pérsico, renovó hoy su llamamiento "a todas las partes implicadas" en el conflicto en Oriente Medio para ejercer la moderación y "evitar cualquier acto que pueda agravar aún más la situación".

"Expresamos nuestra profunda preocupación por cualquier medida discriminatoria o unilateral que pueda impedir u obstruir el paso de buques por el estrecho de Ormuz", que en tiempos de paz canaliza un quinto del comercio mundial de petróleo, subrayó la ASEAN en un comunicado conjunto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La petición coincide con una nueva jornada de ataques cruzados entre las tropas de Washington, que lleva diez días lanzando operaciones aéreas contra centros militares e infraestructura iraní, y Teherán, que responde con ataques contra objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio.

Los cancilleres de la ASEAN tienen previsto reunirse también el miércoles, durante la sesión vespertina, con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, uno de los socios principales del bloque.

La visita del representante de Pekín llega tras acusaciones cruzadas entre China y Filipinas sobre haber provocado un nuevo encontronazo el lunes entre guardacostas chinos y marines filipinos cerca del atolón Second Thomas, cuya soberanía reclaman ambos países, en el disputado mar de China Meridional.

Rubio, quien no descarta verse con Wang Yi de manera bilateral en Manila, condenó este martes "las acciones peligrosas y agresivas" de Pekín y lo instó "a cesar de inmediato su conducta desestabilizadora".

Sus palabras son un respaldo público a Filipinas, nación con la que EE. UU. mantiene un pacto de defensa mutua, lo que podría arrastrar a Washington a una eventual contienda entre los dos países asiáticos.

Los ministros de la ASEAN también celebraron este martes una reunión para abordar en exclusividad la crisis desatada hace cinco años por el golpe de Estado militar en Birmania (Myanmar), miembro del bloque regional, pero representado en la cita de Manila por una alta funcionaria, al permanecer el veto a los representantes del gobierno castrense, liderado por el líder golpista Min Aung Hlaing.

La jefa de la diplomacia filipina, Theresa Lazaro, calificó de "constructivas" las conversaciones de hoy con sus pares y precisó que buscan adoptar los "pasos adecuados en la dirección correcta" para pacificar los conflictos internos exacerbados por la sublevación del Ejército que terminó de un plumazo con una década de transición hacia la democracia.

El analista político tailandés Thitinan Pongsudhirak asegura que la ASEAN "afronta un dilema complejo", con miembros del bloque, como Tailandia, dispuestos a "reenganchar" al gobierno militar birmano, mientras otros mantienen su desconfianza con el régimen.

"Ceder demasiado pronto ante el gobierno militar birmano pone en riesgo la credibilidad de la ASEAN y cuestiona su tan cacareado papel central en la promoción de la paz y la seguridad regional", subrayó a EFE este profesor de Ciencias Políticas de la Universidad tailandesa Chulalornkong.