La hotelera española Meliá cesa toda su operativa en Cuba a partir de este viernes

Según comunicó la compañía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -el supervisor bursátil español-, su filial en Portugal, Ilha Bela Gestao e Turismo, a través de la que opera en Cuba en régimen de gestión, tomó la decisión de concluir a partir del 24 de julio la prestación de servicios en todos los establecimientos en la isla.

Esta decisión es consecuencia de las "notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que, persistentemente, han venido y vienen afectando" a Cuba, tras el embargo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imposibilitan "de hecho y de derecho" una "mínima estabilidad operativa", señala la compañía.

El cese de actividad se extiende al uso de marcas autorizadas, a la actividad receptiva de turistas y a la cadena de suministro local vinculada al abastecimiento de los establecimientos.

En su comunicado, Meliá explica que está evaluando los impactos financieros de esta decisión, incluyendo la eventual revisión del valor en libros asociado a la operativa en Cuba, que concretará cuando publique las cuentas del primer semestre.

La filial portuguesa trabaja para garantizar una transición ordenada para que la salida tenga el menor impacto posible en colaboradores, proveedores y clientes, señala la cadena hotelera.

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Ya el pasado 7 de mayo, cuando presentó los resultados del primer trimestre del año, Meliá comunicó que había cerrado el 50 % de su capacidad operativa en Cuba como consecuencia del bloqueo comercial de EE.UU.

Según explicó entonces, tenía en cartera 34 hoteles (algunos de ellos ya cerrados por esas fechas, aunque no precisó la cifra exacta), con 14.053 habitaciones, y otros dos en proyecto, que en principio tenía previsto abrir este año.

Fuentes de Meliá indicaron que, en conjunto, estuvieron operativos una media del 60 % de los días del trimestre y que se vieron comprometidos "de forma significativa" tras la intervención de Estados Unidos en la región a principio de año.

Esa intervención generó una "dificultad sobrevenida" para la obtención de combustible, lo que, junto al estricto bloqueo comercial, afectó con fuerza al mercado turístico.

La hotelera reportó una ocupación en sus establecimientos en Cuba del 34,1 %, 6,5 puntos por debajo del primer trimestre del año pasado y muy por debajo de la media de su cartera (58,8 %, con un alza de 1,7 puntos).