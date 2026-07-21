La Policía cita a declarar a un estrecho aliado de Lula por supuestos sobornos de un banco

El interrogatorio tendrá lugar el próximo 7 de agosto, según señalaron las emisoras CNN Brasil y GloboNews.

Wagner era el portavoz del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, pero renunció a ese cargo el mes pasado después de verse implicado en el conocido como 'escándalo del Banco Master'.

Las autoridades registraron diversas residencias y oficinas del que fuera gobernador del estado de Bahía, en el marco de la investigación sobre los fraudes atribuidos a Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente en noviembre pasado por el Banco Central.

Según la investigación, hay indicios de que Wagner recibió pagos ilegales del Master "directa o indirectamente" a través de una empresa de su familia, así como un apartamento en la ciudad de Salvador de Bahía valorado en 2,5 millones de reales (490.000 dólares).

La Policía sospecha, además, que utilizó con frecuencia aviones privados de Vorcaro, actualmente en prisión preventiva.

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Tras la operación, Wagner se reunió con Lula y anunció en sus redes sociales su renuncia al cargo de portavoz del PT en el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra, aunque sin dejar su escaño en la Cámara Alta.

El también exministro ha negado cualquier irregularidad y subrayado que todo su patrimonio tiene un origen legal.

Pese a las sospechas, Lula compartió la agenda oficial con Wagner en los días siguientes al operativo policial y exaltó su amistad con el influyente senador.

El escándalo del Banco Master ha adquirido una enorme relevancia en Brasil a medida que la prensa filtraba los contactos y los supuestos negocios que Vorcaro tenía con altas autoridades de los tres poderes, desde jueces de la Corte Suprema a congresistas de diversas ideologías.

En este contexto, el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y principal candidato opositor para los comicios presidenciales de octubre, en los que Lula buscará la reelección, también se ha visto salpicado tras conocerse que negoció con Vorcaro un patrocinio millonario para la producción de una película biográfica sobre su padre.