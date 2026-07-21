La tormenta Bertha amenaza con marejada ciclónica la costa norte del golfo de México

Bertha, la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora) y se desplaza hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora (5 millas por hora).
A las 08:00 de la mañana del este de Estados Unidos (12:00 GMT), el centro de Bertha, la segunda tormenta tropical de la temporada, se ubicaba a unos 165 kilómetros (100 millas) al sur-suroeste de Panama City (Florida) y a 280 kilómetros (175 millas) al sureste de Mobile (Alabama).
El NHC indicó que aún es posible un ligero fortalecimiento de la tormenta durante este martes, seguido de un debilitamiento gradual a mediados de semana.
Los meteorólogos mantienen vigentes advertencias de tormenta tropical desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la frontera entre las localidades de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.
Igualmente emitieron una vigilancia por marejada ciclónica desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Misisipi.
También continúan las vigilancias de tormenta tropical para sectores del noroeste de Florida, el sur de Luisiana y el área metropolitana de Nueva Orleans.
El mayor incremento del nivel del mar se prevé entre la desembocadura del río Misisipi (Luisiana) y la frontera entre Alabama y Florida, donde el agua podría elevarse entre 61 a 122 centímetros (2 a 4 pies).
El aumento podría ser de 30 a 91 centímetros (1 a 3 pies) entre Indian Pass y Chassahowitzka (Florida); entre Morgan City y la desembocadura del Misisipi (Luisiana) y en el lago Pontchartrain,
Además, el organismo pronosticó que las condiciones de tormenta tropical comenzarán a sentirse entre la tarde de este martes y el miércoles en las zonas bajo advertencia a lo largo de la costa norte del golfo de México.
También son posibles en el Panhandle de Florida durante este martes y en parte de Luisiana entre esta noche y el miércoles.
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico y estimó que se formarán nueve este año debido al fortalecimiento de El Niño.