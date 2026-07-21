La UE abrirá una delegación en Omán en plena tensión en la región del Golfo

El pacto, firmado por la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, proporciona el marco jurídico para el establecimiento y funcionamiento de la delegación de la UE en Mascate, la capital del sultanato.

"La nueva Delegación de la UE en Mascate es una muestra tangible de nuestra creciente asociación con Omán", expresó el brazo diplomático comunitario en un comunicado, reconociendo "el papel clave" del país en la región.

"En un momento de mayor tensión regional, la UE y Omán seguirán trabajando juntos para impulsar el diálogo, la distensión y el apoyo a una navegación segura en el estrecho de Ormuz y más allá, de conformidad con el derecho internacional", añadió en un mensaje en la red social X.

Ambas partes esperan completar los preparativos para la apertura de la delegación "lo antes posible y seguir reforzando su asociación", según el comunicado.

Desde 2004, la Delegación de la UE en Riad (Arabia Saudí) se encarga de las misiones del bloque en ese país, Omán y Baréin.

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Además, Omán pertenece a los seis Estados que integran el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), junto con Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí y Baréin.

Los ministros de Exteriores de la UE se reunieron con sus homólogos del CCG en Bruselas el 15 de julio para abordar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la seguridad en la región, que vive una nueva escalada de tensiones por el conflicto entre EE.UU. e Irán.

Kallas ha reclamado que la vía marítima permanezca abierta "sin peajes ni tasas" y calificó de "inaceptables" los ataques iraníes contra países como Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, que, dijo, "ponen en riesgo el colapso total del acuerdo de paz interino en la región".