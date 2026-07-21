Las tensiones regionales disparan precios y agravan el hambre infantil en Yemen, dice ONG

La organización indicó que una nueva evaluación de los mercados detectó fuertes incrementos en el precio de los combustibles y de los alimentos básicos en los últimos meses, que atribuyó al conflicto en Oriente Medio, el cual ha perturbado el transporte marítimo a través de esta estratégica vía y ha elevado los costes del transporte comercial.

El Yemen, donde más de la mitad de la población ya padece hambre, ha visto caer de forma pronunciada las importaciones de combustible a través de sus puertos marítimos durante el primer trimestre de 2026, lo que ha provocado escasez, incrementado los costes del transporte, retrasado las operaciones humanitarias y elevado los precios de los alimentos, según la organización.

En las provincias meridionales de Aden y Lahj, el precio de la gasolina aumentó hasta un 42 % entre febrero y junio, mientras que el diésel subió un 23 % y el gas licuado de petróleo un 14 %, de acuerdo con la evaluación.

"Durante más de una década, los niños yemeníes han sufrido una crisis tras otra mientras la atención internacional se ha ido desvaneciendo", afirmó en un comunicado la directora de Save the Children en el Yemen, Rishana Haniffa.

La organización también advirtió de que el aumento de los precios está socavando los programas humanitarios, incluida la asistencia en efectivo, ya que ahora son necesarios pagos más elevados para que las familias puedan adquirir alimentos básicos, en un momento en el que la financiación humanitaria continúa reduciéndose.

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Según la organización, más de dos tercios de la población del Yemen, unos 22,3 millones de personas, necesitan asistencia humanitaria tras más de una década de conflicto, mientras que alrededor de 18 millones padecen hambre.

El grupo señaló que la mitad de los niños menores de cinco años sufren desnutrición, mientras que la crisis económica y los fenómenos relacionados con el cambio climático siguen agravando la situación.

Haniffa instó a los líderes mundiales a garantizar la libre circulación de alimentos, combustible y ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz, y pidió un alto el fuego regional sostenible.