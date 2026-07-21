ONU estima en más de 88.000 millones de dólares las pérdidas por estafas en Asia-Pacífico

El organismo detalló que el Sudeste Asiático se ha convertido en uno de los epicentros mundiales del crimen organizado, expandiéndose hasta crear "un ecosistema criminal interconectado" que opera a escala internacional, especialmente en el terreno digital.

Las mafias de la región, antes fragmentadas y con raíces locales, "se han fusionado en una única economía criminal", impulsada por una tecnología "lo suficientemente sofisticada como para superar a las fuerzas del orden convencionales y amenazar la gobernanza, la estabilidad económica y el desarrollo", señala el organismo en su último estudio.

La UNODC también analizó cómo estas mafias están pasando del tráfico de bienes físicos, habitualmente ligados al comercio ilegal de estupefacientes, a mercados criminales más difíciles de rastrear, incautar o atribuir a un solo actor, como el juego ilegal, estafas digitales o la explotación sexual infantil en línea.

Aunque el origen de las actividades radica en el Sudeste Asiático, las consecuencias "se extienden al resto del mundo", algo que ha convertido a la región "en uno de los centros criminales más importantes" del planeta, afirmó la representante regional de la UNODC, Delphine Schantz, durante la presentación del informe en Bangkok.

Las mafias -advierte el organismo- han comenzado a monetizar cada paso de la cadena criminal, ofreciendo servicios especializados que van desde el blanqueo de capitales y la venta de datos hasta la captación de víctimas y la creación de infraestructura necesaria para cometer fraudes.

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Según Schantz, este fenómeno es posible por la "corrupción endémica" que afecta a muchos de estos países y favorece la cooperación entre autoridades y grupos criminales, aunque subrayó que no podría alcanzar su actual dimensión "sin el uso de las nuevas tecnologías", como la inteligencia artificial.

La ONU reiteró que los centros de fraude en línea proliferan en la región y operan a escala industrial en algunos países.

Asimismo, el informe destaca que la trata en el Sudeste Asiático ya no se limita a las formas tradicionales de explotación laboral y sexual, sino que las mafias captan y someten a personas bajo coacción o amenaza para que trabajen en sus redes de fraude cibernético y ayuden a encontrar nuevas víctimas.

Para perfeccionar sus resultados, las redes recurren a reclutadores y gestores de los centros, pero también a estructuras de blanqueo de capitales, funcionarios corruptos, empresas pantalla, grupos armados y otras organizaciones cómplices, detalló el investigador de la UNODC, Inshik Sim.

Personas de al menos 80 países han sido identificadas y en muchos casos liberadas de estos centros de estafas -que funcionan como sitios de esclavitud moderna, según la ONU-, tras ser captadas por redes de reclutamiento que operan principalmente en Asia y África.

Sin embargo, este organismo de Naciones Unidas también advirtió que los grupos han ido ampliando el reclutamiento hacia Europa y Norteamérica, con anuncios dirigidos a personas con conocimientos de inglés, español, francés y demás idiomas europeos.

En el caso de España y Latinoamérica, las mafias llevan meses detrás de este "nuevo mercado", por lo que han captado a personas que hablen español y puedan estafar a hispanohablantes, según confirmó en diciembre pasado la UNDOC a EFE.