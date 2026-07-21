Piscicultores armenios protestan en Ereván por el cierre del mercado ruso

"Hemos venido para reunirnos con el primer ministro y el ministro (de Economía). Hace un mes tuvimos un encuentro y nos prometieron que los asuntos pendientes serían resueltos, pero ha pasado un mes y los problemas persisten", dijo uno de los participantes en la manifestación, entrevistado por el medio News.am.

Según el empresario, los acuicultores quieren subsidios e información sobre cómo y dónde podrán vender su producto.

El hombre expresó sus temores ante la posibilidad de exportar la producción armenia al mercado europeo, donde, dijo, hay muchos competidores locales.

"Los peces crecen durante varios años, criarlos es difícil, nos dedicamos en cuerpo y alma a su producción, pero muchos lo toman a la ligera", dijo en alusión a las declaraciones políticas sobre la redistribución de los suministros a otros mercados ante el cierre del ruso.

Las autoridades armenias aseguraron la víspera que el país había recibido las licencias necesarias para exportar al mercado europeo su pescado, que procede de aguas fluviales y piscifactorías.

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"Ahora podemos exportar pescado y productos pesqueros de Armenia a la Unión Europea", declaró el ministro de Economía, Guevorg Papoyán.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció el mes pasado que el bloque europeo estaba preparando un paquete de ayuda para Armenia que incluye 50 millones de euros para aliviar los efectos económicos de las restricciones a productos armenios impuestas recientemente por Rusia.

En concreto, Von der Leyen apuntó a "medidas destinadas a facilitar el comercio de determinados productos armenios, en particular los agroalimentarios", así como "apoyo concreto a los sectores afectados".

Un mes después, desde Ereván, la presidenta de la CE anunció exenciones arancelarias para Armenia ante las presiones económicas de Rusia.

Indicó que la unión puede redirigir las mercancías "que actualmente están destinadas al mercado ruso al mercado unido de la UE, con 450 millones de consumidores".

"Esta medida abrirá las puertas a Europa para casi el 99 % de todos los productos agropecuarios de Armenia, así como del 90 % de las exportaciones de bebidas alcohólicas al mercado de la UE", dijo.

El acercamiento del Gobierno armenio a la UE y la celebración de dos cumbres europeas en Ereván en mayo pasado, a una de las cuales asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impulsaron a Moscú a exigir a Ereván que eligiese entre la pertenencia a la Unión Económica Eurasiática (UEE), liderada por Rusia, y la UE.

Según el Gobierno armenio, sus pasos no pretenden perjudicar las relaciones con Rusia, principal socio comercial del país caucásico, sino diversificar la política exterior del pequeño país.