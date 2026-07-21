Prisión preventiva para un hombre por presunto feminicidio de su expareja en Ecuador

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 19 de julio en el exterior del domicilio de las víctimas.

Santiago Gavilanes, el jefe policial de Durán, detalló a los medios que el investigado es de nacionalidad colombiana y habría tenido "una relación sentimental con una de las víctimas".

Además, durante el suceso también resultó herido en la cabeza y el cuello un niño de siete años, hijo de una de las mujeres, quien fue trasladado a un centro sanitario de la ciudad de Guayaquil, según confirmó Gavilanes.

Las primeras investigaciones y las versiones de testigos permitieron identificar al presunto agresor, que habría huido tras cometer el crimen.

Horas después, las cámaras de videovigilancia lo ubicaron cuando intentaba abandonar el sector a bordo de un camión.

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Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó escapar e incluso se cambió la ropa, pero terminó siendo detenido.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, de acuerdo con cifras oficiales.

En 2025, se registraron 411 feminicidios en el país andino, un aumento de 137 casos frente a los 274 contabilizados en 2024, según la Alianza Feminista para el Monitoreo de Femi(ni)cidios, integrada por once organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Ecuador.