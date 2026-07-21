Rusia seguirá atacando buques en Ucrania pese a muerte de ciudadanos de terceros países

"Nuestras Fuerzas Armadas atacan y seguirán atacando buques que transporten municiones, armas y demás para el régimen de Kiev", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante de la Presidencia rusa explicó que se encuentran en contacto con las autoridades indias, ante quienes están "aclarando su postura".

Esta misma mañana el Ministerio de Exteriores de India convocó al encargado de negocios ruso, Vladímir Ladánov, tras condenar el ataque ruso contra un buque en el Mar Negro la noche del lunes que causó la muerte de cuatro marineros indios.

El buque, con bandera de Guinea Bisau llamado MV Golden Leo, que zarpaba del puerto ucraniano de Odesa y que según la Armada ucraniana transportaba grano, fue golpeado por un misil ruso. La parte ucraniana denunció que en total 10 marineros perdieron la vida.

"Cuatro ciudadanos indios han perdido trágicamente la vida, mientras que uno se encuentra hospitalizado en estado crítico. Nuestra misión en Ucrania sigue de cerca la situación y está haciendo todo lo posible por brindar toda la asistencia necesaria a los afectados", declaró ayer el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

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Nueva Delhi calificó el incidente de "deplorable" al "atacar el transporte marítimo comercial y poner en peligro a tripulantes civiles inocentes", hecho que "debe evitarse".

Rusia confirmó el ataque contra los puertos de Odesa, los cuales golpea ya durante varios días con misiles y drones.

"Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron sus ataques contra puertos ucranianos utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania", comunicó el lunes el Ministerio de Defensa ruso, horas después del ataque.

Otras cinco personas perdieron la vida el 13 de julio al atacar Rusia un barco que descargaba fertilizantes en un puerto de la región de Odesa.