Siria incauta un cargamento de 226 granadas dirigido a la frontera con el Líbano

La Autoridad General de Puertos y Aduanas siria indicó en un escueto comunicado que el departamento de aduanas de la frontera sirio-libanesa Yeideh Yabus "incautó 226 bombas tipo RGC, que estaban cuidadosamente escondidas en compartimentos secretos dentro de un vehículo que se dirigía a territorio libanés".

No obstante, la Autoridad no ha identificado a los implicados en esta operación ni tampoco ha especificado para quién iba dirigido el cargamento.

Las imágenes que acompañan al comunicado en redes sociales muestran a un perro policía inspeccionando el vehículo, un sedán negro, junto con fotografías de las granadas, empaquetas individualmente y dispuestas en filas.

Esta incautación se suma a una serie de casos de contrabando de armas que las autoridades sirias han denunciado en las rutas fronterizas del país, en medio de los esfuerzos de Damasco para combatir las redes de contrabando y reforzar la seguridad fronteriza desde la caída del régimen de Bachar al Asad.

La semana pasada, el Ministerio del Interior anunció que había frustrado un intento de introducir contrabando de un gran cargamento de armas y misiles "de alta calidad" a través de la frontera entre Siria e Irak, que presuntamente tenían como destino final el grupo chií libanés Hizbulá, según indicó la televisión estatal Al Ijbariya.

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Asimismo, el medio destacó que en los últimos meses el ministerio ha frustrado varios intentos más de introducir armas de contrabando en Líbano a través de diversos pasos fronterizos y puntos estratégicos.