Tres mujeres asesinadas en presuntos crímenes machistas en España en las últimas 24 horas

En las últimas horas han muerto tres mujeres de Málaga, Toledo y Alicante, en lo que la Guardia Civil investiga como crímenes machistas que, de ratificarse como tales, se elevarían a 33 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, y 1.373 desde 2003.

Por ello, la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, condenó las muertes y aseguró que, de confirmarse como asesinatos machistas, el país "volvería a enfrentarse a una tragedia insoportable que golpea a la sociedad". "Erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo", incidió.

Este mismo martes por la mañana, una mujer ha sido asesinada con arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años, en su vivienda en Alameda de la Sagra (Toledo, centro de España).

Casi en paralelo, las autoridades hallaron una mujer de 56 años sin vida en su domicilio del centro urbano de Almoradí (Alicante, este de España), en un crimen, perpetrado este lunes por la noche, por el que ha sido detenido su marido, de 61 años, que ya fue arrestado en 2008 por una denuncia de la fallecida.

Fuentes de la investigación señalaron a EFE que, aunque en un principio el aviso se recibió como un aparente accidente doméstico, en la casa donde fue hallado el cadáver de María del Carmen se han observado restos de sangre en una de las habitaciones y en una fregona, y también signos de que el cuerpo había sido trasladado.

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Además, ayer fue hallada otra mujer, de 30 años, con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga, sur de España), que fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre que se suicidó tirándose por la muralla de la Alcazaba después de cometer el crimen, según fuentes de la investigación.

Por otro lado, el sábado falleció una mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero en un hospital madrileño con quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo producidas en el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva (Madrid), según confirmaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, cuando la mujer fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo.

El pasado 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el suceso: el marido de la mujer, como presunto inductor de la agresión, y otros dos hombres como autores materiales de la misma.

Además de estas tres nuevas víctimas, en la última semana además ha habido varios intentos de crímenes machistas.

Las autoridades buscan a un hombre, sobre el que pesa una orden de alejamiento por violencia machista, que el pasado sábado provocó un incendio en la casa de su hijo y su expareja en una urbanización de Tossa de Mar (Girona, noreste).

Y la Policía también detuvo la semana pasada en Algeciras (Cádiz, sur de España) a otro hombre acusado de provocar un incendio con intención de acabar con la vida de una de las residentes de un edificio.

Según informó la Policía Nacional, la investigación permitió identificar al sospechoso como la expareja de una de las moradoras del inmueble y la autoridad judicial lo envió a prisión provisional.