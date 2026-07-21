Tunick homenajeará a la comunidad LGTBI+ en una intervención en la isla de Gran Canaria

El conocido autor de instalaciones artísticas de desnudos colectivos en espacios públicos presentó este martes los detalles de este proyecto, denominado 'Gran Spectrum' y que materializará por invitación del festival 'Culture & Business Pride', que une cultura, pensamiento, diversidad, derechos humanos y celebración.

El creador neoyorquino explicó que las iniciativas artísticas que promueve difieren de las actuaciones musicales o de las conferencias, ya que para acometerlas "practicas o memorizas palabras antes de llegar" al lugar donde tendrán lugar, mientras que "crear arte desde cero es un esfuerzo increíblemente desafiante para cualquiera: ser un artista itinerante es algo único", dijo.

Sin desvelar las diferentes localizaciones donde desarrollará esta iniciativa, para la que prevé contar con unas 450 personas, el artista destacó que el primer reto es "ganarte la confianza del país, la isla o la ciudad a la que viajas".

"Tienes que hacer que la obra de arte trate sobre la gente, como prioridad número uno. Y esperas que la gente, que es tu medio, la pintura y el alma de la obra, acuda y te apoye", afirmó.

En una entrevista previa con EFE, el artista confió en que su nueva instalación pueda aportar "algo de energía al concepto de libertad", así como una experiencia que tenga que ver "con la apertura y la comprensión", de tal manera, que los voluntarios que participen en ella puedan llevarse esa sensación consigo "y que pueda seguir vibrando de alguna manera" el mayor tiempo posible.