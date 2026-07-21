Ucrania ataca con misiles Bélgorod y Lípetsk, donde se declaró incendio en zona industrial

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron otro ataque con misiles contra Bélgorod. Según informes preliminares, no hay víctimas", comunicaron las autoridades regionales a través de redes sociales.

En Lípetsk (a 350 kilómetros al sur de Moscú), sin embargo, informaron que los ataques provocaron un incendio en instalaciones industriales en la ciudad.

"Se declaró un incendio en unas instalaciones industriales en la calle Peredelcheskaya de Lípetsk. El fuego abarca una superficie de aproximadamente 2.500 metros cuadrados", informó el gobernador regional, Ígor Artamónov.

El parte de hoy del Ministerio de Defensa ruso asegura que las defensas antiaéreas rechazaron durante la madrugada 209 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Rostov, Riazán, la región de Moscú, Krasnodar, Stávropol y la ocupada península de Crimea.

También fueron interceptados drones sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gobernador de la región de Vladímir, Alexander Avdéyev, señaló que un aparato aéreo no tripulado impactó contra un edificio de viviendas en la región, aunque no hubo heridos y el incendio fue rápidamente sofocado.

Según el portal Pepel, debido al ataque ucraniano del pasado domingo contra Bélgorod, la presa de un embalse quedó gravemente dañada, lo que provocó inundaciones en las zonas adyacentes y el desbordamiento del río Nezhegol.