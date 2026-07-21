Zelenski condena ataques rusos contra Zaporiyia con dos civiles muertos

“Los rusos golpearon un edificio de apartamentos. Los apartamentos del primer al séptimo piso están en llamas”, escribió el presidente ucraniano, que explicó que los servicios de emergencia fueron desplegados en la zona para socorrer a las víctimas.

Zaporiyia es capital de la región homónima parcialmente ocupada por Rusia. La ciudad está cerca del frente y es atacada constantemente por las fuerzas rusas.

El presidente ucraniano también denunció varios ataques con drones y con bombas aéreas contra la ciudad de Jersón -en el sur de Ucrania y también capital de otra región parcialmente ocupada por los rusos- en los que al menos una persona perdió la vida.

Además, Zelenski condenó ataques rusos con misil y con drones que provocaron daños en zonas residenciales de la ciudad de Odesa e hirieron a dos personas.

El presidente ucraniano cerró su mensaje pidiendo a la UE que apruebe su vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia.

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Zelenski también emplazó a los productores de armamento a que cumplan las entregas acordadas con el Ejército ucraniano con mayor celeridad.