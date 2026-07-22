Cancelados doce vuelos en Puerto Rico por condiciones climatológicas en el este EEUU

Según explicó Aerostar en un escueto comunicado, las cancelaciones fueron "por condiciones climatológicas que afectan la costa este de Estados Unidos".

La mayoría de las cancelaciones son hacia las ciudades de Nueva York, Boston (Massachusetts), Filadelfia (Pensilvania), Bradley (Connecticut), Fort Lauderdale (Florida) y Santo Domingo (República Dominicana), detalló Aerostar en la nota.

Mientras tanto, los viajes de llegada provienen de Orlando (Florida), Newark (Nueva Jersey), Filadelfia, Boston y Westchester (Nueva York).

De los doce vuelos, diez son de la aerolínea JetBlue y los otros dos de Frontier.

En total, han sido afectados 1.557 pasajeros por esas cancelaciones, 825 en llegadas y los restantes 732 por salidas.

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Por ello, Aerostar pidió a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.

En los pasados días, el humo de los incendios forestales activos en Canadá ha afectado la calidad del aire en partes del noreste de Estados Unidos, incluyendo ciudades como Nueva York y Boston, según reportes de las autoridades meteorológicas y ambientales estadounidenses.

Hasta el pasado viernes, más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia se encontraban bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de los incendios.

Además, más de 800 incendios forestales activos se reportaron en Canadá, y el humo continuaba desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.