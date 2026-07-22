Canciller mexicano y embajador de EE.UU. dialogan sobre agenda bilateral

"El secretario Roberto Velasco se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson para dar seguimiento a la agenda bilateral", apuntó la SRE en la red social X.

"México y Estados Unidos trabajan de manera coordinada, con base en el respeto a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida", añadió.

La cita entre Velasco y Johnson ocurre después de que el domingo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, invitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este martes, Sheinbaum aseguró que es "obvio" que hubo participación de agentes estadounidenses en la detención en 2024 del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada, quien fue condenado el lunes a cadena perpetua en una corte en Nueva York.

Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, fue condenado por un juez federal de Nueva York meses después de su declaración de culpabilidad y su arrepentimiento expreso.

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Además, México y EE.UU. iniciaron este martes su tercera ronda bilateral de negociaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la primera desde que Washington rechazó el 1 de julio extender el acuerdo por otros 16 años y activó revisiones anuales hasta 2036.