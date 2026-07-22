Capturados cuatro sospechosos de un ataque con coche bomba a prisión de Ecuador en 2025

El ministro del Interior, John Reimberg, informó de que durante la madrugada de este miércoles se realizaron 14 allanamientos en la provincia del Guayas, donde se detuvo a las personas tras diez meses de investigaciones.

En ese tiempo se logró la identificación del coche bomba, de una furgoneta de apoyo, se confirmó el uso de explosivos de alto poder y se realizó la reconstrucción de la ruta de huida, entre otros.

Reimberg aseguró que uno de los detenidos es familiar cercano de dos fiscales, por lo que avanzó que vigilará "muy de cerca ese hecho" para que no haya intentos de beneficiarlo.

Dos de los detenidos tienen antecedentes por robo, asesinato y tráfico de drogas, de acuerdo a Reimberg, que presume que la organización criminal Los Lobos estuvo tras el atentado en las afueras de la prisión.

La explosión del coche bomba la noche del 26 de septiembre de 2025 frente a la puerta principal de la cárcel, una de las prisiones más grandes de Ecuador, ocurrió apenas un día después de que el director de este centro penitenciario saliese ileso de un intento de asesinato a manos de sicarios.

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El atentado quedó registrado en una cámara de vigilancia situada frente al acceso principal a la cárcel, que incluso captó la huida del conductor que dejó el coche bomba.

El suceso fue similar a otros episodios previos con otros coches bomba usados por bandas criminales en Ecuador, donde incendiaron vehículos cargados con tacos de dinamita o con tanques de gas para provocar una gran deflagración, similar a la vista en la explosión fuera de la cárcel el 26 de septiembre.