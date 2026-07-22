El rapero puertorriqueño PJ Sin Suela cumple "un sueño" de escribir un libro con su madre

"Escribir un libro con mi madre siempre ha sido un sueño y ahora por fin se cumplió", sostuvo Pedro Juan Vázquez, nombre de pila del exponente, en un comunicado.

"Poder plantar semillas de conocimiento e interés en la juventud de Puerto Rico siempre va a ser algo que me emociona. Este cuento infantil refuerza la importancia de jugar con la lectura y con la imaginación. Espero que sea un impulso para que conecten maestros, abuelos, madres y tías con sus pequeños", destacó.

El libro trata sobre la curiosidad, la imaginación y el poder de la lectura, según se explicó en la nota.

Igualmente, destaca que es perfecto para padres, maestras y cuidadores que quieren inspirar a sus hijos a usar la imaginación y que se enamoren de leer.

"No me cabe duda que la lectura es el mejor pasatiempo a cualquier edad. A través de los libros, aprendemos a usar nuestra imaginación, a visitar sitios que tal vez nunca conoceremos y sobre todo a desarrollar nuestra imaginación. El que lee nunca se aburre y siempre aprende algo nuevo", dijo, por su parte, Bragan Valldejuly.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La importancia de la lectura es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos", enfatizó la también autora de los libros 'El Ponqué de Abuela Fefa', 'El Satito Borikén', 'El Dedito deKiki' y 'El Monstruo Marino del Caribe', entre otros.

Como parte del lanzamiento, se llevarán a cabo dos presentaciones oficiales. La primera será el 1 de agosto en la Fundación Luis Muñoz Marín, en Trujillo Alto, y el 8 de agosto en Plaza del Caribe, en Ponce.

El libro ya puede adquirirse en preventa a través de www.pjsinsuela.com y estará disponible a partir del 28 de julio.