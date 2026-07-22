Francia, primer país de la UE en vetar las redes a menores y seguir a la pionera Australia

Este martes, el Parlamento francés aprobó definitivamente la ley que se estima que entrará en vigor coincidiendo con el inicio del curso escolar, y que ratificó la Asamblea Nacional con 279 a favor y 81 en contra.

El texto recoge que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales, quedando excluidos de esta prohibición las enciclopedias en línea, plataformas de desarrollo o proyectos educativos de código abierto.

También amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que actualmente solo aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria.

Con el ejemplo de la legislación australiana aprobada en 2025, las plataformas serán las responsables de implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

Tras la entrada en vigor el 10 de diciembre de 2025 de la ley australiana, una de las más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores a las redes, muchos países han seguido sus pasos dentro de esta ola proteccionista.

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El Reino Unido anunció en junio limitaciones incluso más restrictivas que las australianas que entrarán en vigor durante 2027, como un 'toque de queda nocturno'.

Un poco antes, el 5 de febrero de 2026, Eslovenia informó de un proyecto de ley para vetar el uso de redes a menores de 15 y, ese mismo día, Finlandia anunció cambios para restringir el acceso de los menores de 15.

La coalición de Gobierno de Austria anunció también este año un proyecto legislativo para prohibir el acceso a los menores de 14, mientras que Portugal prepara un proyecto de ley que fija la edad mínima en los 16.

Por su parte, España aprobó en marzo de 2025 el anteproyecto de ley para proteger a los menores en internet, que obliga a los nuevos dispositivos a tener un control parental y sube de 14 a 16 años la edad para tener una cuenta.

Grecia planea prohibir a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes a los menores de 15 a través de una aplicación estatal de control parental ya existente (Kids Wallet).

Andorra aprobó el 5 de marzo de 2026 una modificación de la ley de los derechos de los niños y los adolescentes que prevé la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes que comporten un riesgo.

Además, el 24 de abril de 2026, Noruega anunció un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes a los menores de 16 años.

En abril de este año el Parlamento de Turquía aprobó la prohibición de redes sociales para los menores de 15 años.

También el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos aprobó la prohibición de redes sociales para los menores de 15 años en junio pasado.

Nueva Zelanda planteó el 6 de mayo de 2025 un proyecto para vetar el acceso a los menores de 16 con multas que ascenderían a los dos millones de dólares neozelandeses (1,05 millones de euros).

En marzo de 2026, Indonesia fue el primer país del sudeste asiático en prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes, mientras que Malasia ha sido el último país de Asia-Pacífico en sumarse el 1 de junio de 2026.

El Gobierno de las islas Maldivas también se propone restringir el acceso a las redes a los menores de 16 antes de acabar 2026.

En Estados Unidos, en marzo de 2024 el Congreso de Florida aprobó una medida que prohíbe a los menores de 13 años abrir cuentas en redes y exige autorización paterna para los adolescentes de 14 y 15 años.

Ese mismo año el Estado de Nueva York aprobó la Ley SAFE para niños que restringe las funciones adictivas en las plataformas usadas por menores de 18 años y la Ley de Protección de Datos Infantiles que prohíbe a las empresas recopilar y procesar sus datos.

En Venezuela en el año 2024, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, anunció una ley para regular las redes tras la muerte de dos adolescentes y las intoxicaciones masivas en varios colegios, hechos asociados con retos que se popularizaron en estas plataformas.

En septiembre de 2025, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que obliga a las plataformas a incluir sistemas de verificación de edad y aprobación parental en menores de 16 años.

En Ecuador y Colombia se analizan actualmente proyectos de ley para restringir el uso de redes en menores de 15 años. El Senado colombiano además plantea una restricción horaria entre las 22.00 horas y las 6 de la mañana.

En el caso de México la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que en agosto de este año se llevarán a cabo tres foros regionales con el objetivo de generar una propuesta de ley que se entregará al Congreso de la Unión.