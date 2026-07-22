India pide a China discutir el acceso justo a mercados en medio del deshielo de relaciones

El ministro indio de Exteriores, S. Jaishankar, planteó estas preocupaciones durante una reunión bilateral con su homólogo chino, Wang Yi, en Manila, según un comunicado difundido por Nueva Delhi.

"Sin embargo, también hay aspectos importantes de nuestras relaciones que deben abordarse. El acceso equitativo al mercado y la balanza comercial ocupan un lugar destacado en este sentido. También existen preocupaciones sobre la previsibilidad de las cadenas de suministro", afirmó el canciller indio en un comunicado, tras la reunión bilateral.

Nueva Delhi y Pekín han retomado gradualmente los contactos desde 2024, con avances como la reanudación de la concesión mutua de visados, la reapertura del comercio fronterizo y la recuperación de vuelos directos.

Sin embargo, el déficit comercial con China fue de más de 99.000 millones de dólares en el año fiscal 2024-25, más que con cualquier otro país. Esta brecha comercial ha venido creciendo en los últimos años, para preocupación de Nueva Delhi, según un informe de la Embajada india en Pekín.

La disputa comercial ha llegado en los últimos meses hasta la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde Pekín ha impulsado la creación de dos paneles para discutir la imposición de aranceles indios contra China en áreas de alta tecnología, energía y automoción.

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"Es natural que, al tratarse de dos naciones grandes e importantes, y además vecinas tan cercanas, la India y China tengan sus propios intereses particulares. Por eso nuestros líderes acordaron que las diferencias no deben convertirse en conflictos. Es responsabilidad de la diplomacia gestionarlas adecuadamente", añadió Jaishankar.

Las dos naciones más pobladas del mundo han intensificado en los últimos meses los contactos diplomáticos y de seguridad para estabilizar una relación aún condicionada por la disputa fronteriza en el Himalaya, origen de la peor crisis bilateral en décadas tras el choque militar de junio de 2020 en el valle de Galwan.