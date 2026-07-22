Irán dice haber lanzado nuevos ataques contra bases de EE.UU. en Jordania

El ataque con misiles y drones contra las bases Rey Faisal y Príncipe Hassan alcanzó un hangar de preparación de cazas F-15 y otro destinado al acondicionamiento de drones, afirmó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Según Teherán, allí fueron destruidos ocho drones MQ-9 que aún permanecían embalados antes de entrar en servicio, mientras que otros dos aparatos sufrieron graves daños.

Asimismo, aseguró que un ataque posterior alcanzó un hangar de helicópteros y causó daños de consideración a dos helicópteros pesados estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria también afirmó que un bombardeo contra un centro de alojamiento de las fuerzas estadounidenses causó la muerte o heridas a varios militares de ese país, una información que no ha sido confirmada por Washington.

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Desde el inicio del pasado 28 de febrero de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel al menos 18 militares estadounidenses han muerto y unos 450 han resultado heridos, según cifras difundidas por las autoridades iraníes.

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Jordania aseguró, por su parte, que sus sistemas de defensa aérea interceptaron cuatro de los seis misiles iraníes lanzados contra su territorio, mientras que los otros dos cayeron en zonas deshabitadas, sin causar víctimas ni daños materiales, según un comunicado difundido por una fuente militar del Mando General de las Fuerzas Armadas jordanas.

Mientras tanto, medios iraníes informaron de explosiones en las islas meridionales de Lark y Qeshm, situadas en el estrecho de Ormuz.

Según la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, un miembro de la milicia Basij murió en el ataque estadounidense contra la isla de Qeshm.

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El Ministerio de Salud iraní informó, al mismo tiempo, de que los ataques estadounidenses desde el 6 de julio han causado 53 muertos y 592 heridos.

Según ese balance, entre los fallecidos hay seis mujeres y tres menores de edad, mientras que entre los heridos figuran 39 mujeres y 23 menores.

Estados Unidos completó esta madrugada su undécima jornada consecutiva de bombardeos contra Irán, una campaña a la que Teherán ha respondido con ataques contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, en una escalada que continúa ampliándose en la región.