Jessica Morgan, nueva directora del grupo británico de museos Tate

Morgan, de 57 años y responsable de la Dia Art Foundation de Nueva York desde 2015, será la décima directora en la historia de Tate desde su fundación en 1897. Hasta su incorporación, la dirección interina seguirá en manos de Karin Hindsbo, actual titular de Tate Modern, el principal museo de arte moderno y contemporáneo del país.

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Cambridge y con un máster por el londinense Courtauld Institute of Art, Morgan trabajó en Tate entre 2002 y 2014 como conservadora y, posteriormente, como responsable de Arte Internacional en Tate Modern.

Antes de incorporarse a Dia, fue conservadora jefe del Institute of Contemporary Art de Boston y trabajó en el Museum of Contemporary Art de Chicago, también en Estados Unidos.

En la actualidad forma parte de varios consejos asesores internacionales, entre ellos el comité asesor de la colección del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

El grupo Tate gestiona cuatro museos en el Reino Unido: Tate Modern, que presenta arte contemporáneo; Tate Britain, dedicada al arte británico; Tate Liverpool, en esa ciudad del noroeste de Inglaterra, y Tate St Ives, en el suroeste inglés.

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El presidente del patronato de Tate, Roland Rudd, afirmó que Morgan es "una líder excepcional y una figura profundamente respetada en el sector" y aseguró que su trayectoria al frente de Dia Art Foundation, unida a su experiencia previa en el grupo británico y su trabajo con artistas e instituciones de todo el mundo, la convierten en "la persona ideal para liderar Tate hacia una nueva etapa".

Por su parte, Morgan calificó su nombramiento de "inmenso privilegio" y definió a Tate como "la principal institución del mundo dedicada al arte moderno y contemporáneo internacional y al arte británico".

"Espero con ilusión esta próxima etapa decisiva en Tate y, sobre todo, continuar y avanzar en el increíble trabajo de su comprometido y talentoso equipo", declaró.