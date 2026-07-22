Kremlin dice que el nuevo jefe del Ejército ucraniano no cambiará situación en el frente

"No nos corresponde a nosotros comentarlo. No creo que esto vaya a provocar cambios en el frente. La situación allí es bien conocida: nuestras Fuerzas Armadas continúan las operaciones ofensivas en todo el frente como parte de la operación militar especial", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que la situación denota una "convulsión" del "régimen de Kiev" que, según Peskov, "se tambalea desde dentro".

"Eso es evidente y se puede ver a simple vista", aseveró.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció anoche la destitución de Sirski y nombró como reemplazo al frente del Ejército al general Drapati, un militar más joven considerado un modernizador de las estructuras del Ejército.

La ola de críticas contra el general Sirski que ha llevado a su sustitución empezó la semana pasada, al prescindir Zelenski del hasta entonces ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, que atribuyó su salida del cargo a un conflicto con el jefe del Ejército y acusó al general de autoritarismo y de no haberse adaptado a la nueva realidad de la guerra impuesta por el protagonismo de los drones.

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Sirski se defendió de estas críticas recordando que bajo su mando las Fuerzas Armadas han logrado el nivel de tecnologización actual, y reprochó a Fédorov de forma indirecta una visión poco realista de la guerra.