Líder populista lituano, condenado a pagar una multa por declaraciones antisemitas

El Tribunal de Apelaciones del país báltico estimó de manera parcial un recurso de la fiscalía y le impuso una multa de 10.000 euros por "burlarse y despreciar públicamente e incitar al odio contra un grupo de personas e individuos por su etnicidad judía y por relativizar burdamente el Holocausto cometido por la Alemania nazi en Lituania, de una manera insultante y ofensiva".

La fiscalía había apelado una sentencia del año pasado que condenaba al político a pagar 5.000 euros, pues reclamaba una sanción de 52.000 euros contra el líder del Amanecer de Nemunas, un partido populista que toma su nombre de un río de Lituania y que en ese momento formaba parte de la coalición de Gobierno.

El Tribunal de Apelaciones justificó su fallo aludiendo a la "continuidad y naturaleza sistemática" de las declaraciones de Zemaitatis, que realizó en al menos siete ocasiones.

También subrayó la gravedad de "la agresividad de la retórica empleada, la distorsión deliberada de hechos históricos, su estatus excepcional como político a nivel estatal y el daño directo causado por estas acciones al prestigio internacional de Lituania y a los intereses de seguridad del Estado".

El partido de Zemaitatis, con 20 de un total de 141 diputados en el Parlamento lituano, entró a formar parte de la coalición de Gobierno después de que el Partido Socialdemócrata (LDSP) ganara las elecciones legislativas de octubre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inclusión de Amanecer de Nemunas en el tripartito liderado por el socialdemócrata Gintautas Paluckas, en el que participaba también la centroizquierdista Unión de Demócratas "Por Lituania" (DSLV), causó en ese momento controversia.

El partido permaneció en el Gobierno aún después de que Paluckas dimitiera por un escándalo relacionado con sus negocios particulares y fuera sustituido por su compañera de partido Inga Ruginiene, pero fue expulsado en junio de este año debido a crecientes conflictos sobre los planes de defensa nacional y otras disputas.