Los cabecillas del 'Reino de Alemania', acusados de integración en banda criminal

Los hombres, a los que debido a su presunción de inocencia las autoridades han identificado tan sólo como 'Mathias B.', 'Peter F.', 'Benjamin M.' y 'Martin S.' fueron detenidos en mayo de 2025 en varias regiones del este y del sur de Alemania y se encuentran desde entonces en prisión preventiva.

De acuerdo con el comunicado publicado por la Fiscalía, los acusados actuaron como cabecillas de un supuesto grupo fundado en 2012 dentro de la corriente ideológica de los 'Reichsbürger' o 'Ciudadanos del Reino', un movimiento de extrema derecha que rechaza la legitimidad de la República Federal Alemana y aspira a sustituirla por un Estado autoritario.

Los acusados pertenecían a un grupo que se autodenominaba 'Reino de Alemania' y actuaba como si se tratase de un Estado soberano que aspiraba a restablecer las fronteras del Imperio alemán de 1871, que abarcaba parte de lo que actualmente son Polonia, Dinamarca y los países bálticos.

De cara a este objetivo, los acusados habían creado presuntamente algunas estructuras paralelas a las de la República Federal Alemana para que sus acólitos pudieran "salir del sistema" y dejar de pagar impuestos y cotizaciones sociales.

Así, se habían fundado un banco y una aseguradora con filiales en las ciudades de Dresde, Ulm, Menden y Wittenberg y un registro civil que expedía documentos de identidad ficticios y se había establecido una divisa propia del 'Reino de Alemania'.

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Según la Fiscalía, además de recibir donativos y de cobrar por impartir seminarios, el grupo realizaba negocios bancarios y de seguros ilícitos y entre 2020 y 2025 logró recaudar aproximadamente diez millones de euros.

Asimismo el 'Reino de Alemania' supuestamente captaba a empresas con la promesa de que podrían comerciar con bienes y servicios sin tener que pagar impuestos ni tener que retener el IRPF de sus empleados o hacerse cargo de sus cotizaciones.

De esta manera se defraudaron presuntamente unos dos millones de euros.

De acuerdo con la acusación, 'Peter F.' era el autoproclamado "soberano supremo" del "Reino", y, además de determinar la línea ideología, ostentaba el control ejecutivo y emitía sus propias "leyes", mientras que el resto de imputados desempeñaban otras tareas de liderazgo dentro del grupo.

Ahora la Audiencia Territorial de Düsseldorf, en el oeste germano, debe decidir si admite a trámite la acusación y, de ser así, cuándo comienza la fase oral del proceso.

El 'Reino de Alemania', del que las autoridades creen que tenía un millar de seguidores, fue prohibido el año pasado como asociación por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.