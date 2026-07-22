Marvel vuelve a lo grande a una Comic-Con de estrenos, aniversarios y el debut de Apple TV

La convención de San Diego se celebrará del 23 al 26 de julio y, como cada año, el gran foco de atención estará en el llamado Hall H, el mayor auditorio de la convención y escenario de sus presentaciones más esperadas, que el sábado volverá a recibir a Marvel Studios tras un año de ausencia para presentar adelantos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), comandado por Kevin Feige.

Si bien la atención estará centrada principalmente en 'Avengers: Doomsday', cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre y en la que los héroes del MCU se enfrentarán al temido Dr. Doom, interpretado por Robert Downey Jr., también se esperan novedades sobre 'Spider-Man: Brand New Day'.

Además, medios especializados anticipan que el estudio incluso podría revelar algún adelanto de 'Avengers: Secret Wars', la precuela prevista para 2027, y otros proyectos como la nueva película de los X-Men o la tercera cinta de 'Black Panther'.

Prime Video aterrizará el viernes en la sala más importante de la convención con avances exclusivos de la serie neo-noir creada por Silka Luisa, 'Blade Runner 2099, protagonizada por Hunter Schafer, además de la tercera temporada de 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'.

En paneles alternos, la plataforma también dará a conocer las primeras imágenes de la adaptación televisiva de 'Carrie', la historia de Stephen King, y otra nueva serie, 'Neagley'.

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Apple TV+ aprovechará su debut para reafirmar el peso que ha adquirido en la industria con un panel de dos horas en el que presentará algunas de sus principales apuestas, entre ellas 'Matchbox: The Movie', con John Cena; 'Mayday', protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh; y la serie 'Widow's Bay', nominada este año a 19 premios Emmy.

Por su parte, el 23 de julio, Disney abrirá el evento con 'Percy Jackson and the Olympians', para posiblemente anunciar la fecha de estreno de su nueva temporada. También habrá paneles de 'The Simpsons', 'Family Guy' o 'Bob's Burgers', además de activaciones y experiencias gastronómicas.

HBO Max convertirá la serie derivada de 'The Big Bang Theory', 'Stuart Fails to Save the Universe', en un cómic inspirado en el primer episodio de esta nueva serie, que se entregará a los fans que acudan a la Comic-con.

La plataforma ofrecerá un adelanto de la tercera temporada de 'House of the Dragon', con una introducción del cocreador y showrunner Ryan Condal, además de un primer vistazo de 'Lanterns', protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre.

La nostalgia será otro de los ejes de esta edición de la Comic-Con, que aprovechará varios aniversarios para reunir a creadores y seguidores de algunas de las películas o sagas más influyentes de las últimas décadas.

Entre los eventos más destacados figura la celebración del 20 aniversario de 'El laberinto del fauno', que contará con la presencia de su director, Guillermo del Toro, quien repasará el legado de la cinta y su impacto en el cine fantástico.

La convención también conmemorará los 60 años de 'Star Trek' y habrá actividades especiales para celebrar el legado de 'Sailor Moon', cuyo manga celebra su 35.º aniversario este año.

La Comic-Con, que se celebra desde 1970, ha pasado de reunir a unos 300 aficionados en su primera edición a congregar a más de 135.000 visitantes en la edición de 2025, según estimaciones de medios estadounidenses.