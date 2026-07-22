Un sismo de magnitud 4.1 se siente en la región de Lima, sin reportes de daños

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 2 kilómetros al sureste del distrito de Ricardo Palma, en la provincia andina de Huarochirí, que colinda con Lima Metropolitana.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el sismo se originó a una profundidad de 101 kilómetros y alcanzó una intensidad de III en Ricardo Palma, un distrito ubicado a unos 50 kilómetro del centro histórico de la capital peruana.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) también reportó los detalles del temblor de tierra, pero no informó, hasta el momento, si produjo algún daño personal o material.

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El sábado pasado, un sismo de magnitud 5.1, con un réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, dejó cinco muertos, decenas de heridos, cientos de damnificados y numerosos daños materiales en la provincia de Chupaca, en la región centro andina de Junín.