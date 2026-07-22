Zelenski nombra nuevo jefe del Estado Mayor mientras sigue la incertidumbre sobre Fédorov

El anuncio hecho por el presidente en su cuenta de X se produce en medio de la incertidumbre sobre Fédorov, cuyo cese la semana pasada precipitó la crisis que ha llevado a esta reestructuración de la cúpula militar, en la que también ha sido nombrado nuevo jefe del Ejército el general Mijailo Drapati.

Zelenski anunció el martes por la noche que ha ofrecido a Fédorov un puesto de relevancia en el Gobierno para seguir a cargo de la transformación tecnológica del país.

Fédorov -que rechazó tras su salida del Ministerio de Defensa ser nombrado asesor de Zelenski- celebró en redes sociales el nombramiento de Drapati como jefe del Ejército en sustitución de Oleksandr Sirski, pero no aclaró si acepta la nueva oferta del presidente.

El mandatario ucraniano explicó también al anunciar el nombramiento de Skibiuk como nuevo jefe del Estado Mayor que buscará una nueva posición en las estructuras militares del país tanto para su predecesor, Andrí Gnátov, como para Sirski.