Aerolíneas Argentinas incorporará 20 aviones en la mayor renovación de flota en una década

La compañía informó en un comunicado que el anuncio se realizó durante la Feria Internacional de Farnborough, en el Reino Unido, donde firmó acuerdos con empresas arrendadoras para incorporar parte de las aeronaves previstas en el programa.

Del total de aviones, 14 ya cuentan con contratos formalizados: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10. El plan se completa con seis Boeing 737 MAX 8, de los cuales dos ya fueron contratados y otros cuatro están en proceso de incorporación.

Según la empresa, el primer Boeing 737 MAX 8 llegará durante el primer trimestre de 2027, mientras que los Airbus A330neo comenzarán a incorporarse desde el primer semestre de 2028 para renovar las operaciones de largo alcance.

Los nuevos A330neo tendrán una configuración de 291 asientos, distribuidos en 30 plazas de clase Ejecutiva, 24 de Premium Economy y 237 de Economy.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, afirmó que los acuerdos alcanzados en Farnborough representan "un mensaje claro de confianza de la industria" hacia la compañía y afirmó que el plan responde a una estrategia de largo plazo enfocada en la eficiencia, la rentabilidad y la mejora del servicio.

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La empresa indicó que los Airbus A330neo permitirán incrementar la capacidad y mejorar la eficiencia de la operación internacional, mientras que los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 reforzarán la red doméstica y regional con aeronaves de nueva generación.

El programa también contempla la modernización de las cabinas de los Airbus A330 actualmente en servicio y la incorporación de nuevas propuestas comerciales para los pasajeros de vuelos de larga distancia.

La aerolínea argentina de bandera afirmó que la inversión fue posible gracias a la mejora de sus resultados financieros.

En 2009 el Estado argentino expropió a la española Marsans la compañía, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el Estado argentino tras entrar en una severa crisis financiera.

Según la compañía, registró un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares en 2024 y de 120,7 millones de dólares en 2025, primer año en el que no recibió transferencias del Estado desde que este pasó a ser el principal accionista de la empresa.

El Gobierno del presidente Javier Milei mantiene su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas, en la que actualmente trabajan más de 10.000 personas.