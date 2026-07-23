Amenazas a un alcalde de una pequeña ciudad francesa: el narcotráfico más allá de Marsella

"Por un lado me sorprende, porque (Alès) no está tan cerca de Marsella (epicentro del narcotráfico en Francia), pero por otro no, porque donde hay demanda hay oferta. Y en las poblaciones más pequeñas también se consume droga", explicó a EFE el sociólogo especialista en delincuencia y director de investigación del CNRS, Laurent Mucchielli.

Alès, entre las conocidas ciudades de Montpellier y Aviñón, ha ocupado buena parte de la atención mediática durante los últimos días en Francia. El alcalde de esta ciudad, el conservador Christophe Rivenq, fue evacuado de su domicilio la noche del pasado lunes por las fuerzas especiales de la policía francesa (RAID).

La intervención de esta unidad de élite sucedió ante la posible presencia de un coche bomba presuntamente listo para atacar a Rivenq, una situación relativamente inédita en Francia en casos de narcotráfico.

Unos días antes, la esposa del edil había descubierto una carta dirigida a su marido con dos balas de 9 milímetros dentro del sobre. Se sospecha que el cártel marsellés DZ Mafia está detrás de esta amenaza.

No obstante, dos personas que alegaban pertenecer a este grupo de narcotráfico desmintieron, en un vídeo difundido este mismo jueves, estar involucradas en la intimidación.

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Entretanto, la fiscalía francesa antinarcotráfico abrió una investigación sobre los hechos. Se cree que Rivenq es objetivo de los cárteles por su empeño en luchar contra las redes de droga en su localidad.

La capilaridad del fenómeno de la droga ha puesto bajo presión a las autoridades francesas. Luchar contra el narcotráfico en París o Marsella no es lo mismo que en Alès o en localidades incluso aún más pequeñas. Los medios policiales y de investigación difieren.

Para Mucchielli, el fenómeno ha llegado para quedarse. "En zonas rurales el día a día es duro y las personas acuden a las drogas para huir de esa rutina", concedió el especialista.

El investigador -autor del libro Sociologie de la délinquance juvénile (ediciones L'Harmattan)- consideró que otro factor influye en la emergencia de los cárteles de la droga en Francia: la abundante mano de obra.

"Uno de cada ocho jóvenes de entre 15 y 29 años no trabaja ni estudia en Francia ('ninis'). Ellos son una presa fácil para los narcos", apuntó.

La guerra entre dos grandes cárteles de Marsella, DZ Mafia y Yoda, es la responsable de la mayoría de las muertes asociadas al narcotráfico en los últimos años, sobre todo por ajustes de cuentas. El auge se produjo en 2023, con 49 fallecimientos en Marsella y sus alrededores.

Además de su posible implicación en las amenazas en Alès, DZ Mafia podría estar detrás del asesinato a balazos que conmocionó a Francia en noviembre de 2025: el de Mehdi Kessaci, hermano de Amine, conocido activista antidrogas y concejal en Marsella, en lo que fue considerado un inédito desafío al Estado francés.

Desde entonces, el Gobierno ha intentado frenar la ascensión de este tipo de criminalidad, que ha comparado con el terrorismo yihadista, anunciando más medios policiales y judiciales.