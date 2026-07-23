Berlín enviará cazaminas y buque auxiliar al Mediterráneo oriental procedentes de Yibuti

El Gobierno "ha decidido trasladar nuestras unidades al Mediterráneo oriental durante los próximos días", por lo que dejarán su ubicación actual en Yibuti, país del cuerno de África, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Mantendremos nuestras fuerzas en estado de alerta para su despliegue y las trasladaremos de nuevo a la zona de operaciones tan pronto como dispongamos de indicadores fiables que apunten a un inicio inminente de la misión", indicó el ministerio.

El pasado mes de junio, el ministerio que dirige el ocialdemócrata Boris Pistorius informó de que el Fulda y el Mosel se dirigían a Yibuti junto al navío militar británico Lime Bay por el mar Rojo.

Esos medios se situaban en el país del Golfo de Adén ante una eventual participación alemana en el estrecho de Ormuz, paso estratégico que se ha visto afectado por los bombardeos de Estados Unidos contra Irán y los ataques de Teherán en la región.