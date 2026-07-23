Bruselas congela el precio del petróleo ruso y suma su mayor tanda de sanciones desde 2022

El acuerdo llega tras semanas de bloqueo marcadas por las reticencias de algunos países a la prohibición de transferir gas natural licuado (GNL) ruso fuera de la UE -prevista para entrar en vigor en enero de 2027-, una medida con fuerte impacto en el sector naviero europeo especializado en ese transporte, como el de Grecia, cuya naviera Dynagas es de las pocas capaces de transportar GNL desde el Ártico ruso.

Finalmente, los países acordaron esta prohibición pero pactaron una exención para los contratos y compras firmados antes del 24 de febrero de 2022, con el volumen transferido limitado al nivel de 2025 y sujeto a revisión anual, según el Consejo.

Los Veintisiete acordaron prorrogar durante doce meses, hasta el 15 de julio de 2027, la congelación del tope al precio del petróleo ruso en 44,70 dólares por barril.

Ese nivel debía revisarse hoy y según la fórmula automática vigente, habría subido hasta 58 dólares. La medida busca evitar que, en un contexto de subida de los precios energéticos por las tensiones en el golfo Pérsico, Rusia se beneficie de la volatilidad del mercado.

"Calculamos que si nos mantenemos más o menos en este nivel, en base a los precios a plazo, esto le costará a Rusia 3.500 millones de euros, lo cual es bastante sustancial", explicó una fuente de la Comisión Europea (CE).

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El paquete impone sanción plena a 94 bancos rusos -algunos ya sujetos a prohibición de transacciones-, lo que representa cerca del 50 % del sector bancario ruso, según la CE.

"Rusia solo negociará para poner fin a su guerra ilegal y dejar de matar a civiles si se le presionan para ello. Las sanciones se suman a esa presión", declaró la alta representante europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en un comunicado.

Se suma, además, la prohibición de transacciones a otras 33 entidades financieras rusas, un banco kirguís vinculado al sistema SPFS (la alternativa rusa a la red bancaria internacional SWIFT), una entidad en Mongolia y dos filiales de Sberbank y VTB en India, según fuentes comunitarias.

En criptomonedas, se añaden cuatro designaciones de la red A7 (detrás de la 'stablecoin' A7A5, vinculada al rublo), con nuevas conexiones en África, y se sanciona a 14 plataformas cripto en Georgia, Panamá, Emiratos, Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.

Por primera vez, la UE podrá prohibir toda operación con firmas comunitarias a cualquier operador de servicios de criptoactivos de un tercer país que ayude a Rusia a eludir sanciones.

Se incluyen también sanciones contra siete actores del oro, una empresa de diamantes y varias entidades de minería y metalurgia.

El paquete refuerza la presión sobre la flota en la sombra rusa, con 41 nuevos buques sancionados -que se suman a los 632 ya designados- y ocho entidades y un individuo que facilitan su actividad, incluida por primera vez una empresa de tripulación.

Las sanciones se extienden a cualquier embarcación que preste suministro o repostaje a esos buques.

En el sector petrolero, se designan 18 entidades y un individuo, entre ellas tres refinerías rusas, una refinería bielorrusa y cinco comercializadoras de crudo.

El texto incluye 56 designaciones vinculadas al complejo militar-industrial ruso, 37 de ellas ligadas a drones de largo alcance.

Y se añaden 51 entidades a la lista de restricciones a la exportación de bienes de doble uso, algunas en China, India, Kazajistán, Kirguistán, Turquía y Emiratos.

El paquete sienta, además, las bases legales para una prohibición de visados a combatientes y excombatientes rusos, cuya entrada en vigor decidirá el Consejo más adelante, posiblemente en octubre, según una fuente comunitaria.

Por último, se sanciona a un general de división ruso por torturas, ejecuciones y profanación de cadáveres de militares ucranianos, y a ocho personas por propaganda bélica rusa.