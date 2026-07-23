Bruselas dice que tiene "buena colaboración" con OpenAI tras su incidente cibernético

"Puedo confirmar que hemos recibido una notificación de OpenAI y que hemos mantenido contactos sobre este tema específico. Por tanto, hay un buen progreso y una buena colaboración en este frente", afirmó el portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución.

No obstante, evitó dar más información sobre los detalles del intercambio entre Bruselas y la compañía estadounidense.

OpenAI ha reconocido que este incidente de seguridad "sin precedentes" fue provocado por una combinación de dos de sus modelos de IA que estaban siendo evaluados: el GPT-5.6 Sol y otro, aún más avanzado, que se encuentra en fase de prelanzamiento.

La evaluación se estaba realizando sin los mecanismos que normalmente impiden que los modelos de IA ejecuten actividades de alto riesgo, porque se intentaba averiguar el alcance máximo de sus capacidades cibernéticas.

Según OpenAI, las pruebas se realizaron en un entorno "altamente aislado", con un acceso restringido a la red. Aun así, los modelos de IA consiguieron acceder a internet.

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El suceso se ha conocido días antes de la entrada en vigor, el próximo 2 de agosto, de las nuevas normas que permitirán a la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea solicitar acceso a los modelos de inteligencia artificial más avanzados para analizar, entre otras cuestiones, sus niveles de seguridad.

Todo ello mientras Bruselas sigue negociando con Anthropic, otra de las grandes tecnológicas estadounidenses en el ámbito de la inteligencia artificial, la forma en la que puede testar el modelo Mythos.

La empresa ha permitido que ENISA, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, pueda analizar el modelo, pero la Comisión sigue negociando los términos en que se deben realizar las pruebas sin poner en riesgo las infraestructuras esenciales de la UE y sin permitir que la empresa pueda obtener información sensible.