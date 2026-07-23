China denuncia bulos sobre desastres naturales en plena temporada de lluvias

La Administración del Ciberespacio de China y el Ministerio de Gestión de Emergencias emitieron de forma conjunta una circular para "bloquear eficazmente" la difusión de información "ilegal o dañina" sobre accidentes y desastres, y evitar que estos contenidos "engañen al público" o interfieran en las tareas de rescate.

China es el país con más internautas del mundo, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control sobre los contenidos: servicios populares en el resto del mundo como Google, Facebook, Instagram, X, ChatGPT, TikTok o YouTube están bloqueados en el país desde hace años.

Mientras, las redes sociales locales como Douyin, Weibo o Xiaohongshu están sometidas a un intenso escrutinio y las plataformas censuran de forma habitual contenidos considerados sensibles o contrarios a las directrices de las autoridades.

Durante emergencias, la legislación china designa a los organismos oficiales como la fuente autorizada. Bajo esta directriz, los medios de comunicación deben tomar como referencia prioritaria los comunicados de las autoridades o agencias estatales.

En la circular difundida este jueves, las autoridades chinas denunciaron prácticas como la manipulación de vídeos o imágenes, la eliminación de marcas de agua y edición de subtítulos para hacer pasar por actuales y locales desastres ocurridos en otros lugares en el pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También aludieron a la reutilización de noticias antiguas, la difusión de imágenes históricas presentadas como actuales, la exageración de víctimas, daños materiales o pérdidas económicas y la propagación de alertas de hechos graves como "roturas de diques", "colapsos de embalses" o "fugas químicas".

El texto señala además contenidos generados o alterados con inteligencia artificial, montajes de escenas de rescate, vídeos dramatizados y fraudes que usan falsos enlaces de donación o códigos QR para pedir donaciones.

La denuncia de las autoridades llega después de que China registrase en julio varios desastres naturales, entre ellos las inundaciones asociadas al tifón Maysak en Guangxi (sur), que dejaron al menos 39 muertos, y deslizamientos de tierra en Gansu (noroeste) y Chongqing (centro) con decenas de fallecidos o desaparecidos.

Pekín ya había anunciado este mes detenciones y sanciones administrativas contra usuarios acusados de difundir rumores sobre inundaciones y rescates en redes sociales.