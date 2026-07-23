Condenan al MI5 y Policía norirlandesa a indemnizar a periodista por espiar su móvil

El Tribunal de Poderes de Investigación (IPT en inglés) determinó hoy que las autorizaciones obtenidas por el MI5 y la PSNI para acceder, conservar y utilizar la información del móvil del periodista norirlandés Vicent Kearney entre 2006 y 2017 fueron ilegales y desproporcionadas.

"Esta es una gran victoria para el periodismo y una reafirmación del deber y del derecho que asiste a los periodistas a proteger sus fuentes", declaró tras conocer la sentencia Kearney, corresponsal para la BBC en Irlanda del Norte hasta 2019.

Kearney destacó asimismo que esta es la primera ocasión en que el MI5 -responsable de la inteligencia en territorio británico- es condenado a indemnizar a un periodista en virtud de una decisión del IPT, establecido en 2000 para supervisar las actividades de vigilancia e inteligencia de los poderes públicos.

"Es importante que los organismos encargados de hacer cumplir la ley sepan que no están por encima de ella y que deberán rendir cuentas", subrayó Kearney, quien ocupa ahora el puesto de redactor jefe de la cadena pública irlandesa RTE en Irlanda del Norte.

En su sentencia, los tres jueces que componen el IPT aseguraron que "las injerencias en este caso fueron numerosas y se produjeron durante un periodo de varios años".

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"La protección reforzada -dijeron- que se concede a los periodistas no existe en beneficio del periodista a título personal, sino por el interés público en que sus lectores o audiencia puedan recibir información de él".

Indicaron también que las citadas autorizaciones no explican por qué los datos solicitados no podían obtenerse por otros medios, ni por qué el interés público justificaba "la injerencia en las fuentes periodísticas".