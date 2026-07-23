Destinan 30.000 dólares a proyectos para comunidades con hemofilia en Latinoamérica

La iniciativa responde a una realidad frecuente en la región: muchas soluciones para atender las necesidades de las personas con hemofilia nacen en las propias organizaciones de pacientes, pero no siempre logran ponerse en marcha o ampliar su impacto por falta de recursos.

La hemofilia A, que afecta a unas 900.000 personas en el mundo, es una condición hereditaria en la que el organismo carece del factor VIII o no lo produce en cantidad suficiente. Esta proteína es esencial para la coagulación de la sangre, por lo que su ausencia puede provocar hemorragias espontáneas, especialmente en músculos y articulaciones, además de dolor, inflamación crónica, pérdida de movilidad y daño articular a largo plazo.

En este ámbito, Roche lleva más de 25 años desarrollando medicamentos para personas con enfermedades hematológicas. A través de Vidas Extraordinarias, la compañía busca también fortalecer el liderazgo de las organizaciones de pacientes y apoyar proyectos con impacto medible, sostenibles y con potencial para replicarse en otros países de Latinoamérica.

“Quienes vivimos la realidad de la hemofilia conocemos de cerca los desafíos cotidianos, pero también las soluciones que pueden cambiar vidas. Espacios como 'Proyectos Extraordinarios' nos permiten convertir esas ideas en acciones concretas para nuestra comunidad”, afirmó el presidente de la Asociación Peruana de Hemofilia, Joseph Alcarraz.

La convocatoria está dirigida a organizaciones de pacientes, organizaciones sociales, instituciones científicas, sociedades médicas y universidades sin fines de lucro que cumplan con los requisitos legales para recibir donaciones en sus respectivos países.

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Los seis proyectos seleccionados se distribuirán en tres categorías. Cada primer lugar recibirá 6.000 dólares y cada segundo, 4.000 dólares, además de acompañamiento especializado para fortalecer el diseño y la ejecución de sus propuestas.

Las organizaciones participantes tendrán acceso a capacitaciones y asesorías técnicas durante el proceso de postulación, mientras que las ganadoras recibirán mentorías para aumentar el impacto, la sostenibilidad y la posibilidad de replicar sus iniciativas en otras comunidades.

Las propuestas serán evaluadas por un comité multidisciplinario que tomará en cuenta su grado de innovación, impacto, capacidad de ejecución, sostenibilidad y escalabilidad.

“Cada proyecto que nace desde una organización de pacientes surge de escuchar a quienes viven esta condición todos los días. Cuando se fortalece nuestra capacidad de actuar, se fortalece también la calidad de vida de toda la comunidad”, señaló el presidente de la Coalición de las Américas, Juan Andrés Pereira.

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus propuestas hasta las 22:59 horas de Costa Rica del 18 de agosto de 2026. Antes del cierre de la convocatoria, podrán participar en sesiones informativas y espacios de capacitación para resolver dudas y mejorar la formulación de sus proyectos.