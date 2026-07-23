Dos muertos y varios heridos por ataque israelí contra una vivienda en el norte de Gaza

Según el Hospital Al Shifa, al que fueron trasladados los heridos y los cadáveres de los fallecidos, el ataque golpeó la vivienda de la familia Abu al Bayad.

El personal médico de la morgue de Al Shifa identificó a uno de los fallecidos como Qusai Abu al Bayad.

Israel continúa atacando a diario la devastada Franja de Gaza pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado mes de octubre, además de expandir su ocupación militar hasta casi el 70 % del territorio del enclave palestino.

Además de los dos muertos en Yabalia, la ofensiva israelí en el enclave mató a otras seis personas en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

En un comunicado emitido este jueves, el Ejército de Israel justificó uno de sus ataques del martes contra Gaza al identificar a tres de los fallecidos como miembros de Hamás. En total, el martes murieron en la Franja 13 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sanidad precisó que aún hay víctimas bajo los escombros y en las calles a las que los equipos de rescate y la defensa civil no han podido llegar hasta el momento.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre, 1.185 personas han muerto y 3.816 han resultado heridas en Gaza, mientras que los equipos de rescate han recuperado 803 cadáveres, según la misma fuente.

En el balance acumulado desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, el número de muertos asciende a 73.311 y el de heridos a 173.924, de acuerdo con las cifras de Sanidad gazatí.