Dos palestinos mueren abatidos a tiros tras un ataque a un colono israelí en Cisjordania

Jerusalén, 23 jul (EFE).- Dos palestinos fueron abatidos a tiros tras atacar a un colono israelí en unos enfrentamientos ocurridos este jueves cerca de un asentamiento en el norte de Cisjordania, en los que también resultaron heridos otros dos palestinos durante las tareas de extinción de unos incendios supuestamente provocados en campos agrícolas.

El servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja informó que el colono es un hombre de 51 años que resultó herido grave por puñaladas. Sus atacantes, informó a su vez el Ejército israelí, fueron abatidos a tiros por otro colono que se encontraba en el lugar de los hechos.

Según el Ministerio de Sanidad palestino, que confirmó su muerte, se llamaban Mahmud Husein Hamdan Abu Samra (de 20 años) y Muhamad Samir Muhamad Malitat (de 16).

Además, otros dos palestinos, de 41 y 43 años, fueron operados en el hospital por heridas de bala en el abdomen, indicó la Media Luna Roja palestina.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó de que los colonos fueron los que incendiaron varias tierras en la zona donde se registraron los heridos, al este de la ciudad palestina de Nablus.

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Según Wafa, los colonos habrían incendiado tierras en las aldeas palestinas de Salem, Beit Dajan y Beit Dajam. En esta última, cercana al asentamiento israelí ilegal de Elon Moreh, se registraron los heridos.

Un grupo de activistas que documentan ataques de colonos en Cisjordania indicó por su parte que los palestinos heridos acudieron a la zona para extinguir los incendios, pero llegaron entonces los colonos, que se enfrentaron a ellos.

La Policía israelí, al mando del ministro supremacista judío y colono Itamar Ben Gvir, explicó por su parte en un comunicado que el colono herido estaba intentando apagar un incendio, que "al parecer fue provocado".

Según la versión del Ejército de Israel, "durante las labores de extinción, dos terroristas (los dos hombres palestinos) apuñalaron a un civil israelí" y otro colono -van habitualmente armados- fue el que disparó a los palestinos.

"Investigadores del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel, junto con investigadores de la Policía de Israel, han iniciado una investigación sobre las circunstancias que rodearon el incendio", añade en un comunicado.

El actual Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu está financiando y legalizando a un ritmo sin precedentes nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania, varios de los cuales se encuentran rodeando la ciudad palestina de Nablus.

En la última semana, se ha registrado al menos un incendio en un campo agrícola del territorio palestino por parte de colonos, que también queman casas, mezquitas y coches en las aldeas palestinas.

Este martes, además, colonos israelíes mataron a tiros a dos palestinos durante un ataque contra una localidad al este de Ramala, la capital administrativa de Cisjordania.