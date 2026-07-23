El barril de brent sube 6 dólares en menos de 24 horas y alcanza de nuevo los 100 dólares

A las 15:27 horas, el brent, con una subida del 6,22 %, ha alcanzado los 100 dólares ante el incremento de la tensión en Irán, una cifra que no se alcanzaba intradía desde el pasado 26 de mayo y en la que cerró por última vez el 22 de mayo.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EEUU, también sube el 4,92 %, hasta los 90,95 dólares, mientras que el gas natural TTF cae un 1,3 %, y el megavatio/hora se encuentra en 61,75 euros.

El fuerte repunte del precio del crudo en esta sesión se ha producido después de que militantes hutíes respaldados por Teherán reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que ha abierto un nuevo punto de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo cuando se entra en el decimotercer día de ofensiva de EEUU contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves de que responsabilizará a Irán si los hutíes continúan sus ataques contra buques de Arabia Saudí y ha amenazado Teherán y a los rebeldes del Yemen con un "severo castigo militar".