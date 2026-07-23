El brent sube con fuerza un 7 % y cierra en 100,69 dólares, niveles no vistos desde mayo

No se veían estos precios desde finales del pasado mayo.

Los hutíes del Yemen aseguraron hoy haber atacado dos petroleros saudíes que transitaban por la zona, abriendo así un nuevo frente y complicando la situación en este punto de tránsito vital.

Tras ello, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán (aliado y protector de los hutíes) con lanzar nuevos ataques a gran escala.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 6,62 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 94,07 dólares.

Durante la jornada, el barril llegó a tocar los 101,95 dólares, al filo de las 6.00 GMT, pero luego perdió algo de impulso.

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A falta de un día para que termine la semana, el crudo brent se dispara más del 32 % acumulado.

A esta misma hora, el barril Texas, de referencia en Estados Unidos, se cotiza a 92,16 dólares.