El ministro del Interior luso se declara "legitimado" para el cargo pese a investigación

"Me siento totalmente legitimado para seguir haciendo un buen trabajo, hoy estuve aquí en calidad de ministro del Interior; si sintiera lo contrario, no estaría aquí", dijo Neves en declaraciones a la prensa a su salida de un acto con bomberos en Lisboa, sin responder a las preguntas que le plantearon los periodistas.

La investigación se abrió después de que un remolque incautado en una operación antidroga apareciera en una empresa propiedad de un amigo del ministro. Neves dirigía entonces la Policía Judicial, cargo que ocupó hasta asumir este año la cartera de Interior en el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro.

Además, la empresa donde apareció el remolque, Construbarcelos, también está vinculada a otra polémica que afecta a Neves, relacionada con unas obras en una propiedad particular del ministro.

Asimismo, la compañía habría recibido contratos de la Policía Judicial durante la etapa de Neves al frente de ese cuerpo.

El ministro sostiene que el traslado del vehículo estaba autorizado y debidamente documentado, y ha anunciado que ofrecerá explicaciones sobre lo ocurrido.

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Por su parte, el primer ministro Montenegro ha reiterado públicamente su confianza en él.

Neves no ha sido acusado formalmente por el momento ni ha adquirido la condición de investigado en este procedimiento.

La investigación trata de esclarecer quién autorizó el traslado del remolque, con qué finalidad fue entregado a la empresa constructora y si se respetaron las normas de custodia de los bienes incautados.