El presidente de Sudán del Sur plantea recortar Gobierno y Parlamento tras las elecciones

Kiir, en su primera entrevista televisiva importante este año con el medio keniano Citizen TV, argumentó que el actual sistema de reparto de poder ha limitado la eficiencia administrativa y el desarrollo del país más joven de África.

"Habrá cambios después de las elecciones. Ahora mismo tenemos cinco vicepresidentes. ¿Qué harán? El Parlamento, con 650 miembros. ¿Qué harán?", se preguntó el presidente sursudanés, y defendió que "habrá que reducirlo para que haya una oportunidad para el desarrollo" del país.

El presidente no especificó cuántos puestos de vicepresidente, cargos ministeriales o escaños parlamentarios podrían eliminarse, ni explicó el proceso legal mediante el cual se llevaría a cabo la reestructuración propuesta.

Por otro lado, Kiir, quien confirmó que se presentará a la reelección en los próximos comicios, llamó a la ciudadanía a registrarse y participar "masivamente" en las elecciones, asegurando que la votación es un paso clave hacia la transición democrática del país.

El presidente afirmó que la participación activa en el proceso electoral permitirá a la ciudadanía "influir en el liderazgo y el futuro del país", que no ha celebrado elecciones nacionales desde su independencia de Sudán en 2011.

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El actual Gobierno de transición de Sudán del Sur se formó en virtud del Acuerdo Revitalizado de 2018 para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur, que estableció un acuerdo de reparto de poder entre el gobierno, los grupos de oposición y los demás firmantes del acuerdo de paz.

Dicho acuerdo presentaba las elecciones como la culminación de la transición, pero el proceso se está desarrollando en medio de un conflicto entre el Gobierno de Kiir y la oposición armada liderada por Riek Machar, que se encuentra bajo arresto domiciliario con múltiples cargos, entre ellos el de traición.

Está previsto que Sudán del Sur celebre sus primeras elecciones desde su independencia el 22 de diciembre de 2026, tras varios aplazamientos atribuidos a retrasos en la implementación de las disposiciones del acuerdo de paz de 2018.

La votación prevista sigue siendo impugnada por los partidos de la oposición y algunos socios internacionales, quienes han expresado su preocupación por la inseguridad, las restricciones políticas, la escasez de fondos y la implementación incompleta del acuerdo de paz.