España y Canadá conectarán sus puertos con un corredor atlántico descarbonizado

Suscribieron el documento el ministro español de Transportes, Óscar Puente, y su colega Steven MacKinnon, según un comunicado ministerial.

Puente subrayó que España y Canadá comparten el objetivo de crear este corredor para conectar los puertos de la costa oeste de Canadá con los países europeos, entre ellos España.

Para ello, el memorando define el contexto y alcance del corredor, así como las fases para que se convierta en una realidad y esta ruta evite los gases de efecto invernadero.

El ministro español resaltó el compromiso de España con la descarbonización del transporte. Esto implica "el impulso de políticas públicas integrales que impacten en las infraestructuras, el transporte público, la digitalización, las energías limpias y los patrones de movimiento de la ciudadanía".