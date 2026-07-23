Fédorov rechaza la propuesta de Zelenski y sólo aceptará volver al Ministerio de Defensa

En un comunicado citado por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, Fédorov dijo que sólo el presidente, el jefe del Ejército y el ministro de Defensa tienen una influencia decisiva sobre el curso de la guerra.

"Es por ello que no aceptaré ninguna otra posición que ministro de Defensa", afirmó Fédorov poco después de que Zelenski anunciara en una rueda de prensa que le ha propuesto varios cargos para que siga ocupándose de la transformación tecnológica del sector desde fuera del Ministerio.

"Ningún otro puesto tiene la autoridad real para combatir la corrupción en las adquisiciones, para la completa transformación del Ejército y para ejecutar operaciones asimétricas contra el enemigo, desterrar la cultura de mentiras y falta de responsabilidad dentro del sistema o llevar a término las iniciativas que nuestro equipo ya ha comenzado desde el Ministerio de Defensa", según Fédorov.

Zelenski prescindió de Fédorov como ministro de Defensa la semana pasada, una decisión que desató protestas callejeras y numerosas reacciones críticas que obligaron a Zelenski a cesar posteriormente al entonces jefe del Ejército, Oleksandr Sirski.

Fédorov había achacado su salida a un conflicto con Sirski, a quien acusó de torpedear sus iniciativas para modernizar el Ejército y reprochó su supuesta resistencia a dar más protagonismo a los drones.

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Los simpatizantes de Fédorov pidieron en sus protestas por su salida el cese inmediato de Sirski, que acabó siendo reemplazado esta semana al frente del Ejército por el general Mijailo Drapati, afín a Fédorov.

Este nombramiento no ha sido, sin embargo, suficiente para contentar al exministro, que según una encuesta publicada el miércoles supera en popularidad al propio Zelenski.

Los organizadores de las manifestaciones de apoyo a Fédorov tienen previsto volver a salir a la calle a diario a partir de mañana viernes para exigir su retorno al frente de Defensa.